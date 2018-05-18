Змагання з цивільного захисту тривають – перша половина команд вже фінішували!

Журналісти впевнено проходять етапи квесту «Створи власну територію безпеки». Перед представниками мас-медіа стоїть нелегке завдання подолати 9 естафет. Учасники демонструють вміння правильно діяти у разі виникнення техногенної катастрофи, практикуються у ролі професійного вогнеборця, проходять етапи від учасників руху «Школа безпеки» – умовна переправа через воду та «Колода», долають скалодром та показують свої теоретичні знання у медицині, психології та, навіть, метеорології!
Перед початком змагань команди пройшли майстер-класи з правильного виконання найскладніших етапів. Крім того, враховуючи пожежонебезпечний період, який неминуче настане разом з довгоочікуваним літом , співробітники лісового господарства провели практичний інструктаж з журналістами щодо безпечного відпочинку у природних екосистемах. Представників мас-медіа навчили як правильно розкладати багаття та ліквідовувати незначне загоряння, аби воно не набуло загрозливих масштабів.
Вже половина команд виконала усі завдання квесту і з нетерпінням очікує результатів. Боротьба триває, тож бажаємо усім легкого фінішу та перемоги!