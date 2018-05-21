В рамках громадської екологічної ініціативи «Врятуємо Дніпро разом!» з травня по червень проходить спільна акція комбінату «Запоріжсталь» і Українського товариства мисливців і рибалок з установкм в річці 1200 штучних нерестових гнізд для риб. Штучні нерестовища призначені для збереження ікри риб при мінливому гідрологічному режимі, коли рівень води у водоймі різко змінюється. Це дозволить значно збільшити поголів’я окуня, плотви, ляща в акваторії Дніпра. «Запоріжсталь» з 2012 року системно проводить цю громадську екологічну акцію спільно з Національним заповідником «Хортиця», Запорізької обласною організацією Українського товариства мисливців і рибалок, Федерацією підводного полювання, дайвінгу та рибальства і жителями міста. Всього за час існування акції було встановлено близько восьми тисяч штучних нерестових гнізд.