Благодійна акція Індустріалки

Представники газети «Індустріальне Запоріжжя» разом зі своїми читачами провели для вихованців дому-інтернату для хлопчиків з обмеженими можливостями на Великому Лузі у Запоріжжі благодійну акцію «Друзі серця». Окрім корисних подарунків- канцелярії, смаколиків, необхідних побутових речей, вихованцям інтернату організували концерт юних музикантів Запорізької ДМШ №5. Цього ж дня на базі цього дитячого будинку-інтернату за ініціативи «Індустріалки» провели змагання з футболу серед психоневрологічних інтернатів області. Підготуватись до змагань допомогли представники МФК «Металург», які провели тренування.