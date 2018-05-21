Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» успішно пройшов перевірку Державіаслужби, яка стосувалася безпеки польотів. Відремонтовані в минулому році ділянки злітно-посадкової смуги знаходяться в хорошому стані, витримавши випробування взимку та збільшенням кількості рейсів.
– У квітні місяці у нас була позапланова перевірка Державіаслужби з питань безпеки польотів. Шестеро людей протягом трьох днів перевіряли всі споруди аеропорту, які впливають на безпеку польотів. Ми днями отримали акт цієї перевірки. Зауважень, які б перешкоджали безпеки польотів, в цьому акті немає. Аеродром придатний, має діючий сертифікат. Якби були невідповідності, то Державіаслужба відразу ж призупинила б дію сертифіката аеродрому, – розповів директор КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» Віктор Біскупський.
За словами директора КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» Віктора Біскупського, до стану злітно-посадкової смуги у перевіряючих також не було питань.
– Претензій до стану смуги немає. Так, вона не в ідеальному стані, в силу того, що останній капітальний ремонт пройшов в 1982 році. Ті ремонти, які ми проводимо, не вирішують повністю проблему, вони підтримують смугу в належному стані. Нам необхідно кардинально вирішувати проблему – повністю виконувати капремонт, або будувати нову смугу, – заявив Віктор Біскупський.
Директор КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» нагадав, що в минулому році було відремонтовано понад 14 тисяч квадратних метрів смуги із загальних 105 тисяч квадратних метрів. Цього року відремонтують ще понад сім тисяч квадратних метрів.
– Підкреслю. Ремонтуватимуть ділянки, що не ремонтувалися в минулому році. Претензій до ремонту, проведеного в минулому році немає. Якби вони були, то ми б звернулися до підрядника, щоб він провів відновлювальні роботи за свій рахунок. Адже ще не закінчився гарантійний термін ремонту, – розповів Віктор Біскупський.
Державіаслужба повідомила про результати перевірки Міжнародного аеропорту «Запоріжжя»
Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» успішно пройшов перевірку Державіаслужби, яка стосувалася безпеки польотів. Відремонтовані в минулому році ділянки злітно-посадкової смуги знаходяться в хорошому стані, витримавши випробування взимку та збільшенням кількості рейсів.