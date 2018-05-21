Дивина тижня

Ось такі величезні карасі, або навіть коропи існують у водоймі що у Дубовому гаю м. Запоріжжя. А зловила їх завзята рибалка, та дуже симпатична жіночка Катерина Дмитровна. До риболовлі її заохотив покійний чоловік. Зараз Катерина Дмитровна на жаль удовиця, згадує як колись рибалили вдвох з чоловіком. Та й зараз пристрать до риболовлі не вщухає. Коли є вільний час, то їде рибалити на Каховське водосховище. А коли часу обмаль, то приходить рибалити до Дубового гаю. Каже що цю рибку вдома вже чекає улюблена киця.
Олександр Максимов