«Еко Форум-2018» відбудеться в Запоріжжі у виставковому центрі «Козак-Палац» з 30 травня по 1 червня. За складом учасників, змістом, кількістю спікерів та іноземних гостей захід буде масштабніше, ніж попередній. Очікують делегації з Франції, Фінляндії, Німеччини, Ізраїлю, Канади. До участі залучені провідні виші Запоріжжя. У програмі «Еко-форуму» – виставка екологічних проектів і програм, конференції, презентації, семінари, майстер-класи. Серед акцентів – концепція «Зелений офіс» і екологічна відповідальність малого та середнього бізнесу шляхом максимального збереження ресурсів і зменшення кількості відходів. Активну участь в «Еко-форумі» візьмуть представники об’єднаних територіальних громад області, що представляють об’єкти зеленого туризму та екопродукти власного виробництва. Одним із наймасштабніших заходів «Екофоруму» стане конференція до 60-річчя Запорізького міського дитячого ботанічного саду. Також в програмі – Всеукраїнський конкурс студентських проектів з екології та енергоменеджменту.