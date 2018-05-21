Гвардійці військової частини 3029 НГУ урочисто присягнули українському народові на мальовничому острові

19 травня, 18 гвардійців весняного призову І-2018 9 полку оперативного призначення Національної гвардії України урочисто склали Військову Присягу на вірність українському народові, на оглядовому майданчику острова Хортиця. Серед поповнення були хлопці та дівчата з Чернівецької та Запорізької області.
На Хортицю прибули родичі та друзі молодих гвардійців, командування частини. Також до урочистого заходу приєднались представники влади та голова ради ветеранів військової частини 3029.
Ритуал складання Військової Присяги традиційно розпочався з винесення Бойового Прапору військової частини 3029 НГУ та виконання державного Гімну України. Після чого молоді бійці присягнули ніколи не зрадити українському народові та служити йому вірно і віддано.
Командир 9 полку оперативного призначення НГУ полковник Олександр Хоменко привітав молодих гвардійців та весь присутній особовий склад з поповненням: «Бажаю всім наснаги та витримки. Будьте гідними та мужніми захисниками нашої держави. Вітаю весь особовий склад полку з поповненням, а призов І-2018 з цим видатним днем.» – зазначив командир частини.
Після промови командира перед гвардійцями виступив заступник голови Вознесенівської районної адміністрації Віталій Лисак, депутат Запорізької міської ради, учасник оборони Донецького аеропорту В’ячеслав Зайцев та голова ветеранської організації військової частини 3029 підполковник запасу Юрій Рубан. Також до привітального слова була запрошена мати молодого бійця, який сьогодні склав Військову Присягу. Всі вони висловлювали теплі побажання військовослужбовцям та зичили любові та мира.
Гвардійців також привітав військовий капелан полку ієрей Віктор Ткач, який окропив усіх присутніх та подарував мініатюрні молитовники.
По завершенню заходу оркестр військової частини 3029 НГУ подарував присутнім несподіваний святковий виступ з виконанням запальних, сучасних композицій та ефектним дефіле. Родзинкою військового оркестру став номер з відомої композиції Майкла Джексона, під час якої трубач виконав місячну прохідку.
Після виступу оркестру близькі та друзі молодих гвардійців з радісними емоціями зустріли обіймами своїх захисників. Сьогодні на них чекає перше звільнення на честь святкової події.
«Я задоволений, що буду проходити службу саме у цій частині. Спочатку я хвилювався, що поїхав далеко від дому, але за цей час в мене тільки приємні враження від служби, тому ці хвилювання вже позаду…» – поділився враженнями солдат Андрій Вакарик.
старший солдат Олег Соловйов
Гвардійці військової частини 3029 НГУ урочисто присягнули українському народові на мальовничому острові
19 травня, 18 гвардійців весняного призову І-2018 9 полку оперативного призначення Національної гвардії України урочисто склали Військову Присягу на вірність українському народові, на оглядовому майданчику острова Хортиця. Серед поповнення були хлопці та дівчата з Чернівецької та Запорізької області.