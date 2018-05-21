Мелітопольському району 200 років

Жителі Новомиколаївки Мелітопольського району 200 років з дня заснування свого села відсвяткували урочисою ходою головною вулицею. У святковий день було море конкурсів для дітей і дорослих, співали караоке, в лотерею розіграли 50 призів. У святкуванні ювілею взяли участь вокалісти та танцювальні колективи будинків культури сіл Новомиколаївка, Новогородківка і Семенівка, вокальний ансамбль «Яблунька». У вечірньому концерті молодь «на ура» зустріла кавер-групу «Батьківщина» із Запоріжжя, а також учасника проекту «Х-фактор» Миколу Ільїна. Завершилися урочистості вогняним шоу від Faкir Fire Show і дискотека з ді-джеєм Vara.