МУЗЕЙНЕ СВЯТО ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЇХ РОДИН В ОСИПЕНКІВСЬКІЙ ГРОМАДІ

17 травня 2018 року в Осипенківському краєзнавчому музеї відбувся музейний вечір «Наша спадщина й одвічні обереги» присв’ячені Всесвітньому Дню музеїв, Дню вишиванки, Дню матері, та Всесвітньому дню родини, які нині традиційно відзначаємо з 12 по18 травня.
Розпочалося свято на галявині, в парковій зоні села, де вихованці гуртка “Джерельце”, (керівник – Марія Турчак) демонстрували костюмоване етно-дійство “Новоспасівська веселка”.
А в експозиції Осипенківського краєзнавчого музею відбулося офіційне відкриття виставки картин і творчих інсталяцій мисткинь Оксани і Дарини Оргієць: “Натхнення над Бердою”.
Представниками Осипенківської сільради та майстринями перерізано стрічку до виставкової зали. Відвідувачі з захопленням розглядали чудові картини, а авторки розповіли про історію створення тих робіт, які найбільше припали їм до душі. Цікавою була розповідь Оксани Миколаївни, яка народилася й виросла в с.Осипенко, про витоки своєї творчості, й про те, як вони з донькою, якій нині вже 15 років, разом опановували різні техніки живопису й поробок, які бажання й відчуття супроводжували їх впродовж творчого процесу. Поділилася своїми думками про мистецтво й творчі мрії і юна мисткиня – Дарина Оргієць.
Працівники музею нагадали, що значною мірою, саме завдячуючи зусиллям, докладеними Оксаною Миколаївною Оргієць, в роки її роботи на одній з відповідальних посад в Бердянській райдержадміністрації, вдалося здійснити чимало зрушень у розвої краєзнавчо- туристичної справи на Бердянщині. Адже саме тоді, десять років тому, було здійснено справжній інформаційний прорив – чи не вперше всерйоз, на обласному рівні, наряду з давно відомим брендом “Бердянськ курортний” з`явилися нові напрямки розвитку туризму саме в сільській зоні, у межах проекту “Бердянщина туристична” – як у приморській частині Бердянського району, так і на чудових ландшафтних місцевостях понад Бердою. Тоді ж складено ряд цікавих туристичних маршрутів природними й культурними пам`ятками району. На жаль, не лише через економічні, а й суб`єктивні чинники також, вповні скористатися тим успіхом й розвинути його, нашим громадам не вдалось. Та все ж добре, що нині чудові твори мисткинь додадуть колориту й видовищності, зможуть надати відчуття естетичного захоплення й насолоди тим поціновувачам світу прекрасного, які у якості екскурсантів відвідають туристичний маршрут: «До джерел сили й творчості краю над Бердою», в ході якого гості Бердянщини і місцеві жителі побачать чудові місцини і краєвиди, а крім природного розмаїття, познайомляться й з багатогранним творчим сьогоденням нашого краю.
Почесними гостями на заході, серед давніх друзів нашого музею, були представники волонтерської оргінізації з м.Бердянськ “Наші Атланти”, які разом з головою запорізького обласного осередку ГО “Всеукраїнська спілка ветеранів АТО “Легіон Свободи” Миколою Тюркеджи, подарували для експозиції музею “Героїка сьогодення” тубус від гранатомету, привезений з передової наших військ (поблизу ДАПу) та два червоно-чорних прапори.
На наше свято ми Вас запросили
Аби разом всім у дружнім колі,
сердечно й щиро привітати
з музейним та родинним Днем!
Вихованці Центру духовного розвитку «Оберіг» та вихованці гуртка «Джерельце» презентували святкову концертну програму, як підсумок свого навчання: для своїх матерів та бабусь, які були на святі, заспівали пісень, декламували смішинки-веселинки, ще й разом зі своїми рідними відтворили кілька театралізованих гумористичних етно-мініатюр.
На завершення святкової програми керівник Центру духовного розвитку “Оберіг”, настоятель Покровської церкви в с.Осипенко отець Василій відзначив чудовий виступ вихованців, подякував викладачам, які з великим бажанням і відповідальністю ставляться до справи гідного виховання юнацтва. Подякував також усім батькам, які не лише привели дітей для навчання в Центр, але і приймали активну участь в його роботі, побажав усім міцних і щасливих родин, любові від дітей, онуків і Божої ласки для нашої матері України.
А своїм найріднішим та всім гостям свята діти подарували власноруч виготовлені сувеніри, оздоблені в стилі українських етнічних оберегів – орнаментальної вишивки з щирими побажаннями веселощів та доброго настрою й усіляких гараздів на все життя.