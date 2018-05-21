Митне декларування он-лайн: на Запоріжжі оформлено понад 20 тисяч декларацій

У січні-квітні поточного року працівники Запорізької митниці оформили 20,6 тисячі митних декларацій, що майже на 2 тисячі більше, ніж упродовж чотирьох місяців 2017 року. Як повідомив начальник Запорізької митниці ДФС Олексій Мужев, 99 відсотків документів оформлено в електронному вигляді.
Зростання кількості декларацій свідчить не тільки про ефективність електронних сервісів на митниці, а й про збільшення зовнішньоекономічних операцій.
Крім того, електронне декларування сприяє прискоренню митного оформлення товарів. Так, середній час митного оформлення однієї митної декларації порівняно з минулим роком скоротився на 6 хвилин і сьогодні складає 1 годину 9 хвилин.
Детально про митне оформлення – на сайті фіскальної служби: http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam-zed.
Запорізька митниця ДФС