Звертаємо увагу всіх небайдужих запоріжців! 18 травня невідомий чоловік врятував життя двом дівчатам 5-ти і 6-ти років. Вони гуляли в районі Дніпра по вул. Портовій. За нез’ясованих обставин, діти впали з парапету у воду та мало не потонули. Життя малечам врятував перехожий. Очевидці події викликали швидку. Дітей у тяжкому стані госпіталізовано до реанімаційного відділення 5-ї дитячої лікарні. Вони залишились живими тільки завдяки вчасним рішучим діям небайдужого громадянина. Чоловік вчинив справжній подвиг! На жаль, ніхто не встиг дізнатися його ім’я…
Всеукраїнська акція «Герой-рятувальник року» триває. І нагорода повинна знайти свого героя. Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням: якщо ви володієте інформацією про відчайдушного милосердного героя цієї історії, повідомляйте за тел. прес-служби 787-94-83. Адже, людина, яка вчинила подвиг, є прикладом для наслідування, гідна визнання та поваги співвітчизників. Країна повинна знати своїх героїв!
НАГОРОДА ШУКАЄ ГЕРОЯ!
Звертаємо увагу всіх небайдужих запоріжців! 18 травня невідомий чоловік врятував життя двом дівчатам 5-ти і 6-ти років. Вони гуляли в районі Дніпра по вул. Портовій. За нез’ясованих обставин, діти впали з парапету у воду та мало не потонули. Життя малечам врятував перехожий. Очевидці події викликали швидку. Дітей у тяжкому стані госпіталізовано до реанімаційного відділення 5-ї дитячої лікарні. Вони залишились живими тільки завдяки вчасним рішучим діям небайдужого громадянина. Чоловік вчинив справжній подвиг! На жаль, ніхто не встиг дізнатися його ім’я…