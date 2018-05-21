Премия ВРУ

Запорізький обласний центр молоді шукає претендентів на премію Верховної Ради України. Щоб отримати грошову нагороду, необхідно бути представником місцевого самоврядування, громадським активістом чи соціальним підприємцем. Вік учасників не повинен перевищувати 35 років, а також учасник повинен мати визначні досягнення в роботі своєї організації. Заявки від активістів приймаються на електронну пошту Управління молоді та спорту Запорізької області – molodzp@ukr.net. Подати свою кандидатуру можна до 1 червня.