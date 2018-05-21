Сьогодні міський голова Володимир Буряк перебуває з робочою поїздкою в Києві, де відбудеться засідання Правління Асоціації міст України. Також міський голова візьме участь у зустрічі з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, щоб обговорити перспективи фінансування будівництва нової злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту «Запоріжжя» за рахунок державного бюджету.
Члени Правління Асоціації міст України розглянуть на сьогоднішньому засіданні в Києві проблемні питання бюджетного забезпечення місцевих громад. Серед них забезпеченість медичною та освітньою субвенціями, розподіл субвенції на утримання, капітальний ремонт, реконструкцію доріг, удосконалення механізму монетизації пільг на проїзд та інші.
Ці проблеми члени Правління Асоціації міст України обговорять і під час зустрічі з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Також міські голови зможуть підняти питання реалізації важливих для міст проектів, програм. Один з таких проектів – будівництво нової злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту «Запоріжжя».
Нагадаємо, про плани обговорити перспективи фінансування будівництва злітно-посадкової смуги за рахунок держбюджету міський голова Володимир Буряк повідомив 15 травня, під час наради з питань розвитку Міжнародного аеропорту «Запоріжжя».
Міський голова зазначив, що нова смуга необхідна запорізькому аеропорту. Однак з усім необхідним обладнанням вона обійдеться приблизно в 1,2 мільярда гривень.
– Це подальша перспектива нашого аеропорту. Зрозуміло, що місто не зможе самостійно профінансувати такий об’єкт. Однак Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» включений до державної програми розвитку аеропортів. Уже в понеділок я буду в Кабінеті Міністрів України, де планую обговорити, в тому числі і з Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, перспективи державного фінансування будівництва нової смуги, – сказав Володимир Буряк.
Сьогодні Володимир Буряк обговорить з Володимиром Гройсманом перспективи фінансування будівництва злітно-посадкової смуги
Сьогодні міський голова Володимир Буряк перебуває з робочою поїздкою в Києві, де відбудеться засідання Правління Асоціації міст України. Також міський голова візьме участь у зустрічі з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, щоб обговорити перспективи фінансування будівництва нової злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту «Запоріжжя» за рахунок державного бюджету.