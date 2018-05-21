У Василівському районі на пожежі травмувався власник квартири

20 травня о 15:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожеже в одній із п’ятиповерхівок по вул. Центральній в м. Дніпрорудне.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на 3-му поверсі будинку горів балкон та домашні речі на загальній площі 6 кв.м.
О 15:18 вогнеборці локалізували пожежу, а о 15:30 – ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Через сильне задимлення бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі.
Як з’ясувалося, під час пожежі травмувався 47-річний власник. Постраждалого каретою швидкої госпіталізували до лікарні.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 6 чоловік особового складу.
Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
м. Запоріжжя: рятувальники допомогли дитині спуститися із даху покинутої новобудови
20 травня о 20:32 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на території покинутої недобудови в районі магазину «Мойдодир» Олександрівського району міста дитина потребує допомоги.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що 14-річний хлопець заліз через вікно недобудови на дах сусіднього будинку. Відстань між будівлями складає близько 2 метрів, а висота – близько 12 метрів. Дитина не змогла самостійно спуститися.
Рятувальники встановили драбину-штурмовку та допомогли хлопцеві спустися донизу. Медична допомога дитині не знадобилася.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Запорізька область: під час купання зник під водою чоловік
20 травня о 12:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення проте, що на озері Гарячка м. Мелітополь зник під водою чоловік.
Як з’ясувалося, подія сталася 19 травня близько 18:30. 60-річний чоловік відпочивав на березі. Він вирішив піти покупатися та, коли нирнув під воду, то більше не винирнув.
На місце події виїхала група підводного розмінування та спеціальних водолазних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС України у Запорізькій області. Водолази обстежили 2/3 дна водойми та тіло чоловіка не виявили. Роботи щодо пошуку продовжуються. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 2 чоловіка особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням бути обережними та дотримуватись правил безпеки поведінки на водних об’єктах! Не допустіть трагедії в ваших родинах! Пам’ятайте: купатися на стихійних пляжах суворо заборонено! Шановні батьки! Навчайте своїх дітей правилам безпеки і не залишайте малих без догляду! Давайте разом зробимо так, щоб літній відпочинок залишив тільки приємні спогади та враження!
Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
21–23 травня у місті Запоріжжя та на території Запорізької області зберігатиметься надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека.
Вночі та вранці 21 травня у місті Запоріжжя та місцями на території Запорізької області очікується туман з видимістю 100-500 метрів.
Прогноз погоди на 21 травня 2018 року
по Запорізькій області
Мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, місцями туман, вдень без істотних опадів, вітер північний 5-10 м/с, температура повітря вночі 10-15о, вдень 21-26о.
по місту Запоріжжя
Мінлива хмарність, вночі невеликий короткочасний дощ, туман, вдень без істотних опадів, вітер північний 5-10 м/с, температура повітря вночі 12-14о, вдень 23-25о.
Прогноз погоди на 22 – 23 травня 2018 року
по Запорізькій області
22.05.18 – Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 10-15о, вдень 23-28о.
23.05.18 – Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ, місцями гроза, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 11-16о, вдень 25-30о.