В ГОСТЯХ У ОРІХІВСЬКИХ МУЗЕЙНИКІВ

Оріхівський краєзнавчий музей знаходиться у будівлі, спорудженій 125 років тому в стилі українського класицизму другої половини XIX ст. До 1917 р. тут була міська управа, далі– ревком, виконком міськради, районний народний суд, державний банк. Будинок — зразок казарменої архітектури, народженої в період поспішного заселення південноукраїнських земель, розвитку промисловості і торгівлі. Тепер цей пам’ятник архітектури перебуває під охороною держави.
У Міжнародний день музеїв відвідувачами оріхівських музейників стали працівники відділу культури,туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міськради, центрального будинку культури і центральної бібліотеки, громадські активісти.
Вони мали можливість прослухати змістовну розповідь лектора-екскурсовода Світлани Коваленко(з демонструванням слайдів) про роль музеїв, які є важливим засобом культурного обміну, збагачення культур і розвитку взаєморозуміння, співробітництва та миру між народами;про найстаріші музеї світу: Британський музей у Лондоні ( Великобританія), Капітолійський музей у Римі( Італія), Музеї Ватикану, галерею Уффіці у Флоренції( Італія), Лувр у Парижі (Франція).
Багато цікавих музеїв в Україні, серед них ті, які приваблюють цінними і незвичайними експонатами, наприклад, Дніпропетровський історичний музей імені Д.І.Яворницького і музей Запорозького козацтва.
Світлана Коваленко ознайомила відвідувачів новими надходженнями, переданими небайдужими мешканцями міста.
Подяки відділу культури,туризму та охорони культурної спадщини виконкому Оріхівської міськради за вагомий внесок у розвиток музейної справи, популяризацію і вивчення історії рідного краю, поповнення музейного фонду були вручені краєзнавцям-почесному громадянину Оріхівського району Івану Панченку і автору цих рядків.
Щирі вітання з нагоди свята прозвучали на адресу колективу музею від директора Оріхівського центрального будинку культури Людмили Власенко.
Тамара КУРОЧКІНА,почесний журналіст України
Фото з сайту Оріхівської міськради