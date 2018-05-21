Військовий оркестр на конкурсі юних правознавців
18 травня, оркестр військової частини 3029 Національної гвардії України на чолі з диригентом майором Ігорем Ромалійським, долучився до конкурсу юних правознавців «Молоді патріоти нашої країни». Захід проводився з метою розвитку і підтримки правової діяльності та здібностей молоді, формування патріотизму, любові до рідного краю. Урочистості проходили на території Класичного Приватного Університету.
Оркестр частини озвучив урочистий момент нагородження учасників конкурсу та зіграв декілька популярних музичних хітів у незвичному інструментальному виконанні.
«Дякуємо організаторам за запрошення на цей чудовий захід. Ми завжди з задоволенням підтримуємо та залучаємось до подібних національно-патріотичних заходів, тому що виховання свідомої молоді дуже важливо для розвитку нашої країни.» – зазначив військовий диригент частини майор Ігор Ромалійський.
старший солдат Олег Соловйов