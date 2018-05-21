Всі етапи змагання позаду, а це означає, що настала хвилююча мить оголошення результатів. Незважаючи на те, що є одноосібний чемпіон, немає жодного переможеного. Кожен став кращим у відповідних естафетах.
«Важливість сьогоднішнього заходу важко переоцінити, адже він дав нам змогу навчитися новому і пригадати вже засвоєне. Ми сподіваємося, що на прикладі нашої області такі змагання з цивільного захисту стануть доброю традицією і проводитимуться на території всієї країни» – зазначила голова ЗОО НСЖУ Наталія Кузьменко.
Бронзовими призерами квесту стала команда представників центральних засобів масової інформації – «КП в Украине», «Дзеркало тижня», «Ukrainian Retail Association»; почесне срібло отримала збірна газети «Запорізька правда», «Новий день» та інформаційного порталу “Zabor”. Чемпіонами квесту «Створи власну територію безпеки» та беззаперечними лідерами стала команда журналістів регіональних телевізійних каналів, а саме «Z», Суспільне, Алекс та ТВ-5.
Усі учасники квесту отримали цінні подарунки від соціальних партнерів заходу, які підтримали ініціативу проведення змагань, а саме – Група компаній «Фокстрот», ПАТ «Запоріжсталь», ТОВ «Хладар-Техсоюз», Зоопарк «Сафарі», Аквапарк «Острів скарбів».
Всього у змаганнях з цивільного захисту взяли участь представники понад 20 ЗМІ регіонального та загальнонаціонального рівня. «Медіа – четверта влада, авторитет для суспільства. За допомогою підтримки журналістів ще більше дітей та дорослих будуть знати правила безпеки, жити радісно, адже комфортно там, де безпечно» – зазначила заступник прес-секретаря Групи компаній «Фокстрот» Олена Мініна.
Організатори квесту сподіваються, що всі отримані знання стануть в нагоді учасникам і допоможуть ще якісніше проводити спільну роботу рятувальників та журналістів – профілактувати безпеку життєдіяльності.
Вітаємо переможців змагань з цивільного захисту «Створи власну територію безпеки»
Всі етапи змагання позаду, а це означає, що настала хвилююча мить оголошення результатів. Незважаючи на те, що є одноосібний чемпіон, немає жодного переможеного. Кожен став кращим у відповідних естафетах.