Запорізькі студенти шукали шляхи повернення молоді в села

“Молодь їде із села”. Таке можна почути майже в кожному звичайному українському селі в Запорізькій області. Їдуть навчатися до міст, і не повертаються. Виїжджають за кордон. Частіше у відповідь літні люди зітхають і пояснюють просто: шукають кращої долі — роботу, умови для життя. Щоб з’ясувати думку самої молоді, Запорізький Центр розвитку місцевого самоврядування, створений за підтримки Програми “U-LEAD з Європою” та Мінрегіону України, запросив студентів обговорити актуальне питання у форматі “Світового кафе”. Відбулась зустріч у День Європи у с. Широкому.
Серед озвучених молоддю проблем, через які залишають село, – відсутніх робочих місць, організованого дозвілля, умов для власного розвитку, низький рівень освіти, погані інфраструктура, медичне обслуговування, транспортне сполучення, неякісний інтернет. При цьому для багатьох з цих проблем є вирішення. Звісно, не все в силах зробити студентам власноруч, проте ініціювати зміни обіцяють.
Наприклад, можна створити спортивні гуртки і секції, таким чином не лише допомагати розвиватися дітям і молоді, а й забезпечувати себе роботою. Відкриття зоопарку свійських тварин — це і розвага, і пару робочих місць, і до того ж туристичний об’єкт, який сприятиме розвитку села і додатковим надходженням до бюджету. Для привернення уваги і популяризації сільської місцевості цілком можливо організовувати ярмарки і фестивалі, на які відвідуватимуть і міські жителі.
Медичне обслуговування можна підвищити в тому числі за допомогою молодих фахівців, які навчаться у місті, але повернуться до села, якщо громада зможе оплатити навчання. Таким чином можна залучати і інших фахівців. Але навчати за кошт громади варто тільки тих фахівців, у яких дійсно є потреба. Можуть студенти педагогічних спеціальностей, перебуваючи на практиці в селах, надавати послуги репетиторів для школярів.
Щодо медичного обслуговування, можна створити добровільні бригади молоді, які після проходження курсів, зможуть надавати першу медичну допомогу — поміряти тиск, зробити укол. Подібна бригада може й стежити за порядком у населеному пункті.
“Якщо є бажання, можна зробити багато. При цьому навіть не потрібні великі кошти, — зауважує одна з учасниць. — Раніше про це навіть не думали. Цікаво знаходити виходи із ситуацій. Думаю, що втілювати все це у життя буде ще цікавіше”.
Запорізькі студенти шукали шляхи повернення молоді в села
“Молодь їде із села”. Таке можна почути майже в кожному звичайному українському селі в Запорізькій області. Їдуть навчатися до міст, і не повертаються. Виїжджають за кордон. Частіше у відповідь літні люди зітхають і пояснюють просто: шукають кращої долі — роботу, умови для життя. Щоб з’ясувати думку самої молоді, Запорізький Центр розвитку місцевого самоврядування, створений за підтримки Програми “U-LEAD з Європою” та Мінрегіону України, запросив студентів обговорити актуальне питання у форматі “Світового кафе”. Відбулась зустріч у День Європи у с. Широкому.