Зміна формату останніх дзвоників

Міський голова Володимир Чепурний звернувся до керівників загальноосвітніх шкіл з пропозицією змінити формат проведення останніх дзвоників. Мер посилається на ряд інцидентів в інших областях України, де діти неодноразово під час урочистостей, що проводили під палючим сонцем довгий час, прямо на лінійках втрачали свідомість. Щоб уникнути подібних інцидентів у Бердянську, мер запропонував розглянути альтернативні варіанти проведення останніх дзвінків. Нагадаємо, в цьому році останній дзвоник у всіх школах країни традиційно пройде в останню п’ятницю весни — 25 травня.