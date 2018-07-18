Читайте у газеті “Запорізька правда” за 19.07.2018 р.

Шановні друзі! У четвер, 19 липня , виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Творчий колектив газети зробив нинішній випуск видання традиційно цікавим і корисним для наших читачів і підготував для вас чимало читабельних матеріалів.
Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та подій, що мають місце або відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими, були підготовлені до зустрічі із всілякими явищами у повному їх розмаїтті.
Нині пропонуємо обговорити проблему рівноправ’я. Мова про рівні права жінок і чоловіків. Про роль жінки у суспільстві не дискутує сьогодні хіба що лінивий. З усіх сторін тільки й чуємо: представники обох статей рівні у реалізації своїх прав. Втім, чоловіки здебільшого схиляються до того, що місце жінки на кухні. На політичній? Авжеж! В свою чергу, жінки щоразу бідкаються, мовляв, чоловіки їх недооцінюють. А тим часом процес реалізації рівних прав триває. І все більше жінок залучаються до ефективної роботи з прийняття управлінських рішень і працюють на реальне покращення життя людей у своїх громадах. І саме від того, щоб зробити досягнення жінок у їх роботі для громад більш видимими і відчутними, врешті залежить, як швидко зміниться на краще наше життя. Із інтерв’ю «Запорізькій правді» голови Запорізького благодійного фонду «Єдність за майбутнє» Тамари Огородової дізнайтеся, чому саме громади мають якомога більше використовувати жіночий ресурс.
Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій.
Чому запорізькому селу подарували футбольне поле, на якому можуть проводити чемпіонати вищої ліги? Навіщо у сільській місцевості будувати очисні споруди за 16 млн грн? Як впровадження сучасних освітніх стандартів на селі сприятиме успішному розвитку України? Генеральний директор компанії «НІБУЛОН», Герой України Олексій Вадатурський у розмові із журналістами «Запорізької правди» наочно довів, що патріотизм і соціальна відповідальність бізнесу, реалізовані у справах, здатні суттєво покращувати якість життя людей на територіях його присутності. Так само, як і надавати позитивного імпульсу розвитку самого бізнесу. Про перспективи відродження судноплавства на Дніпрі, покращення логістики транспортування збіжжя для місцевих сільгосптоваровиробників, виведення України у вищі ешелони країн с розвиненим суднобудуванням читайте на сторінках нашої газети.
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Нинішнім абітурієнтам і їхнім батькам розкажемо про електронні кабінети і як ними користуватись для успішного вступу до вишів.
Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросворд.
«Запорізька правда» також пропонує й цікаву рубрику «Дивина тижня». Її назва говорить сама за себе. На останній сторінці шукайте цікаві фото, у тому числі, й надіслані читачами. Нині пропонуємо вашій увазі розповідь про коноплі на городі. В чому дивина? Кущик конопель чудово почувається під вікном кабінету… начальника Запорізького міського управління Національної поліції на пр. Соборному. Дописувачі газети пропонують кілька версій його появи у такому непридатному для конопель місці. А з бліц-опитування видання дізнаєтесь про досвід запоріжців щодо поводження із карантинними рослинами.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.