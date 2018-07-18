До 1030-річчя хрещення Київської Русі-України

22 липня 2018 року у водах Дніпра відбудеться Святе Хрещення
Одночасно будуть охрещені понад п’ятсот осіб
Святковий захід розпочнеться о 10:00 тріумфальною ходою охрещуваних, які у білих одежах зійдуть сходами від Володимирського узвозу до головної сцени свята. Її буде розташовано на території пам’ятника Магдебурзькому праву.
Там на гостей та учасників свята очікує цікава програма: спів об’єднаного християнського хору, оркестр, виступи сольних виконавців та гуртів, звернення Глав церков.
Після участі у святковій програмі, понад 500 людей у білих одежах, священнослужителі та представники ЗМІ розпочнуть ходу від пам’ятника Магдебурзькому праву через Пішохідний міст на Труханів острів, де і розпочнеться Святе хрещення у водах Дніпра. Усі учасники і гості свята залишатимуться і дивитимуться перебіг хрещення у прямій трансляції на екранах біля пам’ятника Магдебурзькому праву.
Завершення програми заплановано о 14:00. Не пропустіть цю історичну подію! Приходьте разом зі своєю родиною!
Організатор свята: Українська Церква Християн Віри Євангельської (УЦХВЄ) за підтримки Руху Реформації.
Історична довідка
У 988 році Князь Володимир хрестив народ свій у водах Дніпра. З приходом християнства на Київські землі почалась ера розбудови сильної держави. Ця подія і до сьогодні впродовж тисячоліття надихає людей до змін у житті та світогляді.
Святе Хрещення у водах Дніпра – 2018 (ВІДЕО)
Контактні особи: Ірина Столяр 095-650-59-76, iryna_chve@ukr.net
Ольга Бідненко 063-585-96-33, olga.bidnenko@gmail.com