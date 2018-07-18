Допоможи знайти дитину! На Запоріжжі стартував спільний проект Національної поліції та «Київстар»

З 16 липня у Запоріжжі та області запрацював спільний проект Національної поліції України та оператора мобільного зв’язку «Київстар» – «Пошук дітей».
17 липня, у приміщенні Головного управління Національної поліції в Запорізькій області відбулась прес-конференція начальника відділу ювенальної превенції УПД ГУНП в Запорізькій області Ольги Зінченко та менеджера зі зв’язків з громадськістю ПрАТ «Київстар» Володимира Буги.
Як зазначила начальник відділу ювенальної превенції майор поліції Ольга Зінченко, за останні роки вбачається збільшення кількості безвісти зниклих дітей. Так у 2016 році зареєстровано 547 заяв і повідомлень про зникнення неповнолітніх, з яких 456 дітей розшукано протягом доби. У 2017 році пропало 649 неповнолітніх, з них 600 – місцезнаходження встановлено за добу. З початку цього року вже зареєстровано 365 заяв про зникнення дітей.
«Для більш оперативного реагування та встановлення місцезнаходження неповнолітніх 30 серпня 2017 року між Нацполіцією та ПрАТ «Київстар» підписано Меморандум про співпрацю для впровадження інноваційних форм і методів роботи з розшуку дітей, в рамках якого проведено експеримент з впровадження проекту «Пошук дітей» в Києві», – розповів менеджер зі зв’язків з громадськістю ПрАТ «Київстар» Володимир Буга.
16 липня цей сервіс запрацював у Запоріжжі. Відповідно до розробленого алгоритму дій, працівники поліції під час реєстрації фактів безвісного зникнення дитини, отримують письмову згоду про висвітлення даних у SMS-повідомленнях від її рідних або законних представників. Потім інформація надсилається до ПрАТ «Київстар» для оповіщення абонентів.
Мобільний оператор протягом 15-20 хвилин надсилає усім абонентам, які знаходяться в зоні приблизного пошуку дитини (від 1 до 3 км).
У SMS-повідомленнях надається коротка інформація щодо розшукуваної дитини та посилання на сторінку у соціальній мережі «Facebook» з фото та додатковими відомостями про неї, а також телефони, за якими можна звертатися, якщо володієш інформацією з приводу місцезнаходження розшукуваного.
Запорізька поліція сподівається, що небайдужі громадяни відгукнуться на цю ініціативу та допомагатимуть у пошуках зниклих безвісти дітей.
Нагадаємо, співробітники карного розшуку Хортицького відділення поліції встановили місцезнаходження жінки, яка пішла з дому разом з малолітньою дитиною.