Юліана Козаченко: “Завдяки заходам “Врожай-2018″ місцеві бюджети отримають додатково майже три мільйони гривень”

Офіційне оформлення земельних ділянок, цільове використання землі аграріями та належне оподаткування – дотримання саме цих вимог контролюють фахівці фіскальної служби та місцевих органів влади під час спільних заходів “Врожай-2018”.
Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, за перше півріччя з виробниками сільськогосподарської продукції була організована роз’яснювальна робота, результатом якої стало додаткове укладання 45 договорів оренди земельних ділянок сільгосппризначення.
Зокрема, 35 підприємств та десятеро підприємців вказали в угодах понад 1,1 тисячі гектара. Після поданої уточнюючої податкової звітності річна сума надходжень орендної плати за земельні ділянки державної власності та єдиного податку четвертої групи складе понад один мільйон гривень.
Крім того, аграрії регіону додатково зареєстрували 887 договорів оренди паїв з громадянами, у яких зазначили площу земель майже 4,3 тисячі гектара. У результаті до бюджетів надійде 1,3 мільйона гривень єдиного податку четвертої групи.
У ході моніторингу використання сільськогосподарських земель фахівці фіскальної служби та інших державних органів виявили шість земельних ділянок загальною площею 609 га, які використовувалися не за цільовим призначенням. Після проведеної роботи орендарі подали уточнюючу звітність, у якій задекларували 204 тисячі гривень орендної плати та 129 тисяч гривень єдиного податку.
– Загальний результат детінізації земельних ділянок у рамках заходів “Врожай-2018” склав майже три мільйони гривень, у тому числі до місцевих бюджетів донараховано близько 1,4 мільйона гривень орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності та 1,6 мільйона гривень єдиного податку від агровиробників, – відзначила Юліана Козаченко.
Головне управління ДФС у Запорізькій області