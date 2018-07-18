Конкурс Запорізька область. The best travel photo” – вирішальний час

Наближається до завершення фотоконкурс Запорізька область. The best travel photo”. Ваш „лайк” може стати вирішальним!
Запорізька область, з її безкрайніми степами та зеленими берегами Дніпра, з сакральними Хортицею та Кам’яною Могилою, з мальовничими річками та ставками, з неповторним українським колоритом та яскравими представниками різних національностей гостинно чекає на гостей з усіх країв. У нас є на що подивитися, є що показати, і є чим пишатися. Ми радо запрошуємо туристів з далеких країн, гостей з усієї України, і вони відвідують нашу область, надовго зберігаючи яскраві враження та теплі почуття.
А щоб ще раз показати всю красу нашого краю, комунальний заклад „Запорізький обласний краєзнавчий музей” Запорізької обласної ради за підтримки Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації проводить обласний фотоконкурсу „Запорізька область. The best travel photo” для створення туристичного іміджу Запорізької області.
Голосування за найкращі роботи відкрите – в соціальній мережі Фейсбук на сторінці https://www.facebook.com/profile.php?id=100023878486863
Саме зараз ваш голос, ваш „лайк” за фото буде вирішальним!