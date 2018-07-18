На Запоріжжі поліцейські затримали чоловіка, який мало не вбив знайомого

У місті Мелітополь, під час вживання спиртних напоїв та раптово виниклої сварки, чоловік намагався вбити свого знайомого. Підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розпочато кримінальне провадження.
16 липня о 12:20 до чергової частини Мелітопольського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що до місцевої лікарні доставлено чоловіка 1976 року народження в стані алкогольного сп’яніння з ножовим пораненням в області грудної клітини.
Слідчо-оперативною групою встановлено, що на території приватного домоволодіння по вулиці Олеся Гончара в Мелітополі, під час вживання спиртних напоїв та раптової сварки, чоловік 1984 року народження побив дерев’яною палицею потерпілого, а потім наніс йому ножове поранення.
Знаряддя злочину вилучено.
На сьогодні підозрюваного затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що у місті Мелітополь поліцейські групи реагування затримали чоловіка, який намагався вбити власного сина.
Відділ комунікації поліції Запорізької області