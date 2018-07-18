У м. Запоріжжя бійці ДСНС дістали собаку, яка впала у колодязь

18 липня о 08:36 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Барвінкова м. Пологи необхідна допомога рятувальників.
Прибувши на місце події, вогнеборці встановили, що у відкритий колодязь глибиною до 1,5 метра впала собака та не може самотужки вилізти.
Бійці ДСНС за допомогою спеціального знаряддя витягли собаку та неушкоджену повернули стурбованому господарю. Життю тварини на разі нічого не загрожує.
Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки та 3 чоловік особового складу.
ГУ ДСНС України у Запорізький області