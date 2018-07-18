У Запоріжжі поліцейські викрили двох крадіїв кабелю

Працівники поліції зупинили автомобіль, на якому зловмисники перевозили викрадений кабель зв’язку. Підозрювані затримані у порядку ст. 208 КПК України. Триває перевірка на їх причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Запоріжжя.
16 липня близько 05:00 працівники патрульної поліції на території Комунарського району зупинили автомобіль «ВАЗ», на якому пересувались двоє чоловіків.
У ході огляду транспортного засобу поліцейські виявили ножиці і близько 100 метрів кабелю зв’язку, який належить ПАТ «Укртелеком».
Встановлено, що дроти викрали двоє мешканців Запоріжжя 1995 року народження.
На місце прибула слідчо-оперативна група Комунарського відділення поліції. Правоохоронці вилучили викрадений кабель, знаряддя злочину та автомобіль.
Фігуранти затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Підозрювані перевіряються на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Запоріжжя. Триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.
Всього з початку року на території Запорізької області 1865 особам повідомлено про підозру у вчиненні крадіжок.
Нагадаємо, що запорізькі оперативники затримали підозрювану у скоєнні крадіжки на залізничному вокзалі.
Відділ комунікації поліції Запорізької області