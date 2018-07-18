За минулу добу на території області рятувальники ліквідували 12 пожеж в екосистемах

За минулу добу до Служби порятунку «101» надійшло 12 повідомлень про пожежі на відкритих територіях. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на загальній площі 7,39 га. На ліквідацію лише цих займань залучалось 16 одиниць техніки та 58 рятувальників.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
Запорізька область: фахівці-піротехніки знешкодили 4 одиниці ВНП часів минулих війн
17 липня фахівці-піротехніки АРЗ СП м. Запоріжжя поблизу с. Українка Михайлівського району вилучили та знешкодили два артилерійських снаряди калібру 105 мм та 76 мм часів минулих війн.
Того ж, дня поблизу с. Новоолександрівка Запорізького району в полі групою розмінування АРЗ СП м. Запоріжжя було вилучено та знешкоджено 2 одиниці гранати Ф-1, часів минулих війн.
Всі виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета
– припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
– в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
– організувати охорону небезпечного місця;
– не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.
м. Запоріжжя: вогнеборці ліквідували загорання автомобіля
18 липня о 03:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, про пожежу по вулиці Гвардійській у Вознесенівському районі.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить автомобіль BMW на загальній площі 2 кв. м.
Вже о 03:20 загорання локалізували, а о 03:29 – повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав. За фактом відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
Запорізький район: вогнеборці ліквідували загорання автомобіля
18 липня о 01:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, про пожежу по вулиці Центральній в смт Кушугум.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горять два гаражі та в одному з них автомобіль «Форд-Транзит» на загальній площі 50 кв. м.
Вже о 02:10 загорання локалізували, а о 03:00 – повністю ліквідували.
Ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання. Внаслідок події ніхто не постраждав. За фактом відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 5 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
Запорізька область: на воді врятовано жінку
17 липня о 09:55 в с. Приморський Посад в районі громадського пляжу на відстані 800 м від берега рятувальники окремого поста АРЗ СП м. Запоріжжя врятували мешканку Дніпра. Як з’ясувалось жінка поплила за надувним кругом, який вітром відносило в море. Знесилившись, вона почала подавати руками знаки про допомогу, які в свою чергу помітили рятувальники.
Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням бути обережними та дотримуватись правил безпеки поведінки на водних об’єктах! Не допустіть трагедії в ваших родинах!