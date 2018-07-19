Юліана Козаченко: “Запоріжці сплатили 144 мільйони гривень екологічного податку”

Підприємства Запорізької області у першому півріччі 2018 року сплатили майже 144 мільйони гривень екологічного податку, що на 27,7 мільйона більше, ніж за аналогічний період минулого року (без даних суб’єктів господарювання, які перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу великих платників податків ДФС). Про це повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко.
Як підкреслила керівник фіскальної служби регіону, сплачені кошти зараховуються до спецфондів державного і місцевих бюджетів та у подальшому спрямовуються на реалізацію програм поліпшення навколишнього середовища.
З початку року середньомісячні відрахування “екоподатку” склали майже 24 мільйони, це на 6,4 мільйона перевищує щомісячні показники першого півріччя 2017 року.
Найбільші суми забезпечили платники м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – майже 120 мільйонів, Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів – 9,3 мільйона, м. Запоріжжя – понад 8,7 мільйона.
Головне управління ДФС у Запорізькій області