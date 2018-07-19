Під чиїм вікном коноплі?

Як ви міркуєте, де в Запоріжжі є можливість знайти коноплі? Спробуйте вгадати с трьох разів. Нічого не вийшло? Тоді розповімо де нещодавно знайшли коноплі ми. Тримайтесь міцніше, бо цей гарненький і зелененький кущик росте на самісінькому проспекті Соборному, біля будівлі міського управління Національної поліції. Звідки ж тут з’явилося це зілля? Трохи поміркувавши ми залишили три найвірогідніші версії. Перша- його висадили наркомани. Висадили і доглядають. Друга- цей кущик наочний посібник і біля нього час від часу влаштовують заняття з прикладної ботаніки. Ну і третя- це речовий доказ в якійсь дуже важливій справі, і тому чіпати його ні в якому разі неможна. А ви як думаєте?