Рада Європи цікавиться досвідом Запорізької області щодо співпраці з національно-культурними товариствами

18 липня директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації Владислав Мороко провів зустріч із експертом Проекту Ради Європи „Зміцнення підтримки національних меншин в Україні”, Київською координаторкою Європейського центру з питань меншин Наталією Мекахаль та молодшим науковим співробітником Європейського центру з питань меншин Поліною Сулімою.
Представниці Європейського центру з питань меншин отримали докладну інформацію про співпрацю обласної державної адміністрації, обласної ради з національно-культурними товариствами, зокрема про діяльність Координаційної ради громадських об’єднань національних меншин при голові облдержадміністрації, про створення об’єднаних територіальних громад в місцях компактного проживання представників різних національностей.
В області зареєстровано приблизно 100 національно-культурних товариств, в Запоріжжі навчаються представники 63 країн, селяться вимушені переселенці з Криму та тимчасово окупованих територій. В області постійно проводиться чимало заходів з метою збереження та розвитку традицій національних культур, формування культури спілкування представників різних національностей, налагодження культурних зв’язків та творчої співпраці. Національно-культурні товариства успішно проводять наукову, просвітницьку, культурну роботу, активно підтримують патріотичні акції, наших бійців на фронті та соціально незахищені верстви населення. Запорізьку область відвідують офіційні делегації з інших країн, які, зокрема, відзначають високий рівень підтримки національних громад, в тому числі і в плані вивчення рідної мови, збереження традицій.
Владислав Мороко повідомив про прийняту „Програму підтримки розвитку культур національних меншин у Запорізькій області на 2018-2022 роки” та участь національних громад у створенні ОТГ. Він також зазначив, що багатовікова історія культурних зв’язків етнічних народів продовжує наповнюватися новими успішними проектами та заходами.
Представниці Європейського центру з питань меншин також зустрілися із керівниками та представниками національно-культурних товариств, повідомили про майбутні проекти Ради Європи та Європейського Союзу, в яких вони зможуть взяти участь, зокрема про програми навчань молодіжних лідерів, проекти підтримки децентралізації.