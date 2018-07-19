У м. Запоріжжя вогнеборці ліквідували пожежу дачного будинку

У м. Запоріжжя вогнеборці ліквідували пожежу дачного будинку

19 липня о 00:05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, про пожежу в дачному кооперативі «Космос» поблизу с. Зарічне Оріхівського району.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах дачного будинку та домашні речі на загальній площі 50 кв. м.

Вже о 00:37 загорання локалізували, а о 02:10 –  повністю ліквідували. Вогнеборці провели розбір та пролив конструкцій для запобігання повторному займанню.

Причина пожежі встановлюється.  Внаслідок події ніхто не постраждав. За фактом відповідні органи ведуть розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалось 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу.

Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.

Запорізька область: на воді врятовано двох людей
18 липня о 14:10 в районі бази відпочинку «Гостинний двір» смт Кирилівка Якимівського району на відстані 2000 м від берега рятувальники окремого поста АРЗ СП м. Запоріжжя врятували жінку та дівчину, яких на надувному матраці відносило в море.

Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням бути обережними та дотримуватись правил безпеки поведінки на водних об’єктах! Не допустіть трагедії в ваших родинах!

Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища

19-21 липня у місті Запоріжжя та на території Запорізької області переважатиме

надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека.

Вдень 19 липня у місті Запоріжжя, на території Запорізької області та по Азовському морю очікуються грози, місцями шквали 15-20 м/с, по Азовському морю – місцями сильні дощі.

Прогноз погоди на 19 липня 2018 року

по Запорізькій області

Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози, шквали, вітер південно-західний, 5-10 м/с, під час шквалу 15-20 м/с, температура повітря вночі 15-20о, вдень 24-29о.

по місту Запоріжжя

Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, грози, шквали, вітер південно-західний, 5-10 м/с, під час шквалу 15-20 м/с, температура повітря вночі 16-18о, вдень 27-29о.

по Азовському морю

Вітер південний, південно-західний 6-11 м/с, під час гроз шквали 15-17 м/с. Короткочасні дощі, вдень місцями сильні, грози. Видимість добра. Висота хвиль 7-12 дм. Температура повітря вночі 18-23°, вдень 25-30°.

Прогноз погоди на 19 – 20 липня 2018 року

по Запорізькій області

20.07.18 – Мінлива хмарність, вночі місцями короткочасні невеликі дощі, вдень короткочасні дощі, грози, місцями шквали, вітер південно-західний, 7-12 м/с, під час шквалу 15-20 м/с, температура повітря вночі 15-20о, вдень 25-30о.

21.07.18 – Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози, вітер південно-західний, 7-12 м/с, температура повітря вночі 15-20о, вдень 25-30о

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