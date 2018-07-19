У м. Запоріжжя вогнеборці ліквідували пожежу дачного будинку

19 липня о 00:05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, про пожежу в дачному кооперативі «Космос» поблизу с. Зарічне Оріхівського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах дачного будинку та домашні речі на загальній площі 50 кв. м.
Вже о 00:37 загорання локалізували, а о 02:10 – повністю ліквідували. Вогнеборці провели розбір та пролив конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав. За фактом відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
Запорізька область: на воді врятовано двох людей
18 липня о 14:10 в районі бази відпочинку «Гостинний двір» смт Кирилівка Якимівського району на відстані 2000 м від берега рятувальники окремого поста АРЗ СП м. Запоріжжя врятували жінку та дівчину, яких на надувному матраці відносило в море.
Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням бути обережними та дотримуватись правил безпеки поведінки на водних об’єктах! Не допустіть трагедії в ваших родинах!
Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
19-21 липня у місті Запоріжжя та на території Запорізької області переважатиме
надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека.
Вдень 19 липня у місті Запоріжжя, на території Запорізької області та по Азовському морю очікуються грози, місцями шквали 15-20 м/с, по Азовському морю – місцями сильні дощі.
Прогноз погоди на 19 липня 2018 року
по Запорізькій області
Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози, шквали, вітер південно-західний, 5-10 м/с, під час шквалу 15-20 м/с, температура повітря вночі 15-20о, вдень 24-29о.
по місту Запоріжжя
Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, грози, шквали, вітер південно-західний, 5-10 м/с, під час шквалу 15-20 м/с, температура повітря вночі 16-18о, вдень 27-29о.
по Азовському морю
Вітер південний, південно-західний 6-11 м/с, під час гроз шквали 15-17 м/с. Короткочасні дощі, вдень місцями сильні, грози. Видимість добра. Висота хвиль 7-12 дм. Температура повітря вночі 18-23°, вдень 25-30°.
Прогноз погоди на 19 – 20 липня 2018 року
по Запорізькій області
20.07.18 – Мінлива хмарність, вночі місцями короткочасні невеликі дощі, вдень короткочасні дощі, грози, місцями шквали, вітер південно-західний, 7-12 м/с, під час шквалу 15-20 м/с, температура повітря вночі 15-20о, вдень 25-30о.
21.07.18 – Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози, вітер південно-західний, 7-12 м/с, температура повітря вночі 15-20о, вдень 25-30о