У Запорізькій області поліцейські групи реагування затримали крадія

Працівники поліції викрили зловмисника, який у місті Мелітополь з будинку скоїв крадіжку техніки. Підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Відкрито кримінальне провадження.
18 липня близько 04:00, під час патрулювання міста, співробітники поліції групи реагування Мелітопольського відділу поліції на перехресті вулиці Малюги та 2-го провулку Лютого помітили чоловіка, який перевозив викрадену техніку.
Встановлено, що раніше засуджений за корисливі злочини мешканець Мелітополя 1978 року народження викрав майно з будинку на вулиці Малюги.
На даний час підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Розпочато досудове розслідування за ознаками ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Всього з початку року працівники поліції Запорізької області розкрили 2816 крадіжок приватної власності.
Нагадаємо, що запорізькі оперативники затримали підозрювану у скоєнні крадіжки на залізничному вокзалі.
Відділ комунікації поліції Запорізької області