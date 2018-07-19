Запорізькі поліцейські вилучили наркотики та ліквідували два наркопосіви

У ході операції «Мак» працівники поліції виявили та вилучили марихуану, «екстраційний опій» та макову солому у двох жителів міста Бердянськ. Окрім того, за місцем свого мешкання фігуранти вирощували коноплю. За цінами наркозбувачів, вартість вилучених поліцейськими наркотиків – понад 450 тисяч гривень.
17 липня працівники Управління протидії наркозлочинності та слідчі Бердянського відділу поліції провели санкціонований обшук за місцем мешкання раніше засудженого чоловіка 1981 року народження. Правоохоронці виявили та вилучили близько 400 грамів наркотичної речовини («марихуана»).
Також на території його домоволодіння поліцейські виявили ділянку, де власник вирощував коноплю. Звідти працівники поліції вилучили 18 кущів рослин з ознаками культивації та поливу.
За цінами наркозбувачів, вартість вилученого наркотичного засобу «марихуана» складає понад 35 000 гривень.
Також, 18 липня працівники Управління протидії наркозлочинності на території домоволодіння раніше засудженого жителя міста Бердянськ 1977 року народження виявили та вилучили 3 літри наркотичної рідини (наркотичний засіб «опій екстракційний»), 60 грамів наркотичної речовини у висушеному стані («марихуана») та 55 грамів макової соломи.
Окрім того, поліцейські виявили наркоплантацію та вилучили 34 кущі рослин «коноплі».
За цінами наркозбувачів, вартість вилученого наркотичного засобу – понад 420 000 гривень.
На даний час усе вилучене направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру.
У діях фігурантів вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 1 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) КК України. Триває досудове розслідування.
Всього за півроку працівники ГУНП в Запорізькій області вилучили 123 кг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. З них понад 1 кг 825 грам – це «важкі» наркотики.
Нагадаємо, що в місті Мелітополь поліцейські затримали чоловіка за збут наркотиків.
Відділ комунікації поліції Запорізької області