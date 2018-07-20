Cвято Перуна на Хортиці

20 липня 2018 о 19-00, о. Хортиця, святилище-обсерваторія
На святі: славлення Бога Перуна, ушанування воїнів, пісні, хороводи, козацькі змагання і розваги, Перуновий вогонь.
На тему рідновір’я пропонуються обереги, вироби народних майстрів, книжки.
Перед святом хлопцям треба підготувати дрова, а дівчатам сплести дубові вінки для хлопців.
Бажано бути в народному одязі.
У святкуванні беруть участь і організовують:
ДЦ “Руське Православне Коло”
Національний корпус Запоріжжя
Група “Fury Spirits”
Танцювальна трайбл-студія “Табіті”
Інші учасники уточнюються, зголошуйтеся.
Увага! Вживати алкогольні напої заборонено! Після себе залишати порядок! Поважайте себе і організаторів.
Вхід вільний.