Cвято Перуна на Хортиці

Cвято Перуна на Хортиці

20 липня 2018 о 19-00, о. Хортиця, святилище-обсерваторія

На святі: славлення Бога Перуна, ушанування воїнів, пісні, хороводи, козацькі змагання і розваги, Перуновий вогонь. 
На тему рідновір’я пропонуються обереги, вироби народних майстрів, книжки. 

Перед святом хлопцям треба підготувати дрова, а дівчатам сплести дубові вінки для хлопців. 
Бажано бути в народному одязі.

У святкуванні беруть участь і організовують:
ДЦ “Руське Православне Коло”
Національний корпус Запоріжжя
Група “Fury Spirits”
Танцювальна трайбл-студія “Табіті”
Інші учасники уточнюються, зголошуйтеся.

Увага! Вживати алкогольні напої заборонено! Після себе залишати порядок! Поважайте себе і організаторів.

Вхід вільний.

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