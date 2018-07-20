Деякі питання видачі молока та лікувально-профілактичного харчування працівникам, які зайняті на роботах із шкідливими умовами праці

Останнім часом спостерігаються численні звернення роботодавців щодо питань видачі молока працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами у зв’язку з новаціями законодавства з цих питань.
Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 № 1022-р з 1 березня 2018 року Порядок безкоштовної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, який затверджено постановою Держкомітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії ВЦРПС від 16.12.87 № 731/П-13, і Правила безплатної видачі лікувально-профілактичного харчування, які затверджено постановою Держкомпраці Ради Міністрів СРСР і Президії ВЦРПС від 07.01.77 № 4/П-1, визнано такими, що не застосовуються на території України.
Отже, на сьогодні такі порядки законодавством України не врегульовано. Тож у роботодавця постає питання: видавати чи ні?
Слід зазначити, що, хоча відповідні порядки скасовано, проте ст. 166 Кодексу законів про працю України та ст. 7 Закону України «Про охорону праці» передбачено, що працівники, зайняті на роботах із шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або іншими рівноцінними харчовими продуктами.
За роз’ясненнями Міністерства соціальної політики України, на теперішній час роботодавець самостійно вирішує всі питання безкоштовної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів і лікувально-профілактичного харчування працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, у колективному договорі або угоді з урахуванням результатів атестації робочих місць за умовами праці.
При цьому при визначенні права працівників на безкоштовне отримання молока або інших рівноцінних харчових продуктів слід керуватися Переліком хімічних речовин, при роботі з якими у профілактичних цілях рекомендовано вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів, який затверджено Міністерством охорони здоров´я СРСР 04.11.87 за № 4430-87, і який на теперішній час залишається чинним.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 № 994 «Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці», обсяг і джерела фінансування витрат на охорону праці (серед яких – забезпечення працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком чи рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою) визначаються у колективному договорі або угоді.
Начальник відділу експертизи
умов праці Головного управління
Держпраці у Запорізькій області
О. Діліон