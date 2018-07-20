Як можна взяти участь у святкуванні 1030-річчя Хрещення Русі?

Українська Церква Християн Віри Євангельської 22 липня у Києві відзначає свято, присвячене 1030-річчю Хрещення Київської Русі-України. Старший єпископ УЦХВЄ Михайло Паночко всіх бажаючих запрошує відвідати свято, під час якого у водах Дніпра планують охрестити 500 людей. Святковий захід розпочнеться о 10.00 ходою від Володимирського узвозу до головної сцени свята, на території пам’ятника Магдебурзькому праву (Набережне шосе, 8).
Запорізька єпархія УПЦ (МП) візьме 27 липня участь у Всеукраїнській хресній ході на честь святкування 1030-річчя Хрещення Русі та дня пам’яті рівноапостольного князя Володимира у Києві. Від’їзд – 26 липня із Запоріжжя автобусами, вартість – 50 гривень.
Запорізька єпархія УПЦ КП візьме 28 липня участь у Всеукраїнській хресній ході на честь святкування 1030-річчя Хрещення Русі. Єпархія організовує безкоштовну поїздку автобусами до міста Києва для спільної молитви на Божественій літургії у Свято-Володимирівському патріаршому кафедральному соборі та для участі у хресній ході до пам`ятника Святому князю Володимиру, біля якого буде звершено молебень за Україну. Відправлення з м. Запоріжжя 27 липня 2018 р., о 23.00 від Кафедрального Собору Святої Тройці, вул. Святоволодимирівська, 101-А. Відправлення з м. Києва 28 липня 2018 р., приблизно о 16.00.
Запоріжців запрошують 28 липня з 20.00 до 21.00 на „Флешмоб Cвяткування 1030-річчя Хрещення Русі-України у Запоріжжі” на пл. Фестивальній. Організовує Андрій Фурса через Фейсбук. Мета флешмобу – утворення сяючого хреста смартфонами чи ліхтарикам. Відео з сяючим хрестом на площі буде транслюватися на весь світ он-лайн під час телемосту святкування річниці хрещення Русі разом із іншими містами України.
(За матеріалами соцмереж).