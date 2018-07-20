На Запоріжжі аудитори в квартирно – експлуатаційному відділі виявили порушень на суму майже 8 млн гривень

У ході ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності квартирно-експлуатаційного відділу м. Запоріжжя фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області виявили фінансових порушень на суму 7,9 млн гривень, з них, що призвели до втрат, на суму 7,1 млн гривень.
Зокрема, аудитори встановили, що з 7364 гектарів землі, які свого часу були надані військовим частинам та квартирно-експлуатаційному відділу, державні акти є лише на дві земельні ділянки, що становить 0,4 відсотки від загальної площі. 2812 гектарів, які розташовані в курортній зоні у Бердянському районі, вже передані у власність городянам для ведення дачного будівництва. Через неналежне оформлення та не приведення у відповідність правовстановлюючих документів, брак контролю з боку керівництва земельні ділянки втрачаються, самовільно захоплюються.
Також встановлено, що більшість будівель і вивільнених споруд, які тривалий час не експлуатують, вже знаходяться в аварійному, напівзруйнованому або зруйнованому стані, а їх залишкова вартість складає 6,7 млн гривень. І це тоді, коли у штаті 65 працівників служби охорони, які за останні два роки за виконану роботу отримали зарплату на суму 5,3 млн гривень.
Серед інших порушень фінансової дисципліни було виявлено факти покриття відділом комунальних послуг за орендарів на суму 66 тис. гривень. Тоді як за наявності дебіторської заборгованості не перераховано до державного бюджету 288 тис. гривень, які надходили від орендарів, та зайво сплачено 13 тис. гривень добових за відрядження.
Крім того, ревізією дотримання законодавства при застосуванні процедур закупівлі встановлено, що протягом 2017 року без проведення процедур публічних закупівель, КЕВ м. Запоріжжя укладено договори на закупівлю твердого палива (вугілля кам’яного) в кількості 217,67 тонн на загальну суму 712,26 тис. гривень.
За результатами ревізії до адміністративної відповідальності притягнуто 10 посадових осіб.
Матеріали ревізії передано до військової прокуратури Південного регіону України.
Прес-служба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області