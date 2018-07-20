На Запоріжжі поліцейські групи реагування затримали чоловіка з наркотиками, який перебував в розшуку за скоєння крадіжки

У Мелітополі співробітники групи реагування затримали зловмисника, який перебував в розшуку за вчинення крадіжки та переховувався від правоохоронців. Окрім того, у фігуранта поліцейські вилучили зіп-пакети з наркотичною речовиною. Підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 КПК України.
19 липня близько 01:00 під час патрулювання співробітники групи реагування Мелітопольського відділу поліції на площі Перемоги в Мелітополі затримали чоловіка, який перебував в розшуку за скоєння крадіжки мобільного телефону.
Також у нього поліцейські виявили та вилучили два зіп-пакети з порошкоподібною речовиною («амфетамін») та з речовиною рослинного походження у висушеному стані («канабіс»).
На даний час вилучене направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру.
Триває досудове розслідування за ознаками ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
Всього з початку року на території Запорізької області працівники поліції розкрили 502 злочини у сфері обігу наркотиків, а також 2834 крадіжки приватної власності.
Нагадаємо, що в місті Бердянськ поліцейські вилучили наркотики та ліквідували два наркопосіви.
Відділ комунікації поліції Запорізької області