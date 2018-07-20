На Запоріжжі поліцейські викрили крадіїв зерна

Двоє чоловіків з території підприємства в Приазовському районі скоїли крадіжку більше 1 тони зерна. Зловмисників затримали працівники поліції. Відкрито кримінальне провадження.
19 липня близько 04:30 під час патрулювання співробітники Приазовського відділення поліції на одній із вулиць в селі Новокостянтинівка помітили, що з території приватного сільгосппідприємства виїжджає автомобіль, у якого в причепі знаходяться мішки.
Під час перевірки правоохоронці встановили, що двоє місцевих мешканців 1978 та 1985 років народження, викрали та намагалися вивезти з току більше тони пшениці.
Наразі викрадене зерно та автомобіль, на якому його перевозили, вилучено.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Триває досудове розслідування.
Всього з початку року працівники ГУНП в Запорізькій області розкрили 3722 крадіжки.
Нагадаємо, що працівники поліції на місці злочину затримали двох чоловіків, які в Комунарському районі Запоріжжя скоїли крадіжки деталей з 5 автомобілів.
Відділ комунікації поліції Запорізької області