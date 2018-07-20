Олексій Мужев: «Кількість митних процедур, здійснених за принципом “єдиного вікна”, зросла у два з половиною рази»

За перше півріччя показники здійснення митних процедур за принципом “єдиного вікна” на запорізьких митницях зросли порівняно з минулорічними у два з половиною рази. Про це повідомив начальник Запорізької митниці ДФС Олексій Мужев.
Усього запорізькі митники оформили 31,3 тисячі декларацій суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, що на 9,4 відсотка більше аналогічного показника 2017 року. При цьому 98,6 відсотка із них оформлено в електронному вигляді.
Як підкреслив керівник митниці, близько 80 відсотків документів на товари оформлено за допомогою “єдиного вікна”.
– Взаємодія підприємств Запорізького регіону із митницею та іншими органами державного контролю здійснюється із застосуванням інформаційно-телекомунікаційної системи, яка приймає інформацію, обробляє та автоматично формує відповідні повідомлення для всіх задіяних суб’єктів. Запровадження “єдиного вікна” стало ще одним важливим кроком у сприянні розвитку бізнесу та протидії корупції, – наголосив Олексій Мужев.
Він також відзначив, що цей принцип значно спрощує для підприємств-експортерів та імпортерів умови подання документів до митного оформлення, мінімізує участь посадових осіб у здійсненні державного контролю товарів та скорочує час проходження митних процедур.
Запорізька митниця ДФС