Ринок праці Запорізької області

Станом на 20 липня 2018 року чисельність безробітних громадян по області становила 16,3 тис. осіб, з них 11,4 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 20 липня 2018 року – 1897 одиниць (у м. Запоріжжі – 1182 одиниці). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 9 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 4 безробітних).
З початку липня 2018 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 149 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 66 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 213-16-44, 213-16-45