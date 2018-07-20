У м. Запоріжжя вогнеборці ліквідували пожежу дачного будинку

19 липня о 15:34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, про пожежу по вул. Каховська Дніпровського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах будинку на площі 50 кв. м. На момент виникнення пожежі, в будинку нікого не було.
Вже о 15:58 пожежу локалізували, а о 16:08 – повністю ліквідували. Вогнеборці провели розбір та пролив конструкцій для запобігання повторному займанню.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електропроводки. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 3 одиниці техніки та 14 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
м. Запоріжжя: вогнеборці ліквідували пожежу господарчої споруди
20 липня о 02:55 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, про пожежу по вул. Байди Дніпровського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в прибудованій до будинку одноповерховій господарчій споруді горить стеля та дах на площі 50 м кв.
Вже о 03:15 пожежу локалізували, а о 04:30 – повністю ліквідували. Вогнеборці провели розбір та пролив конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
Запорізька область: внаслідок пожежі постраждала власниця будинку
19 липня о 20:43 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, про пожежу по вул. Тіниста Михайлівського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить житловий будинок та домашні речі в ньому на площі 60 кв. м. Внаслідок пожежі постраждала 77-річна власниця будинку.
Вже о 21:30 пожежу локалізували, а о 00:26 – повністю ліквідували. Вогнеборці провели розбір та пролив конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
Запорізька область: вогнеборці ліквідували пожежу на приватному подвір’ї
20 липня о 01:07 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, про пожежу в с. Таврійське Оріхівського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на приватному подвір`ї горить сіно та солома в тюках масою 20 т, вантажний автомобіль «IFA» та автомобільний причеп на площі 50 кв. м. На момент виникнення пожежі, в будинку знаходилась власниця, яка і викликала рятувальників.
Вже о 01:25 загорання локалізували, а о 03:10 – повністю ліквідували. Вогнеборці провели розбір та пролив конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв
Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
20-22 липня у місті Запоріжжя та на території Запорізької області переважатиме надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека.
20 липня у місті Запоріжжя, на території Запорізької області та по Азовському морю очікуються грози, місцями шквали 15-20 м/с.
Прогноз погоди на 19 липня 2018 року
по Запорізькій області
Мінлива хмарність, вночі короткочасні невеликі дощі, вдень короткочасні дощі, грози, вдень місцями шквали, вітер південно-західний, 5-10 м/с, під час шквалу 15-20 м/с, температура повітря вночі 15-20о, вдень 24-29о.
по місту Запоріжжя
Мінлива хмарність, вночі короткочасні невеликі дощі, вдень короткочасні дощі, грози, вдень шквали, вітер південно-західний, 5-10 м/с, під час шквалу 15-20 м/с, температура повітря вночі 16-18о, вдень 26-28о.
по Азовському морю
Вітер південно-західний, південний 5-10 м/с, під час гроз шквали 12-17 м/с. Місцями короткочасні дощі, грози. Видимість добра. Висота хвиль 5-10 дм. Температура повітря вночі 20-25°, вдень 25-30°.
Прогноз погоди на 21 – 22 липня 2018 року
по Запорізькій області
21.07.18 – Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 15-20о, вдень 25-30о.
22.07.18 – Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози, вітер західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 15-20о, вдень 25-30о