У Запоріжжі поліцейські затримали двох підозрюваних у скоєнні серії крадіжок

Працівники поліції на місці злочину затримали двох чоловіків, які в Комунарському районі Запоріжжя скоїли крадіжки деталей з 5 автомобілів. Відкрито кримінальне провадження. Триває перевірка на причетність фігурантів до вчинення аналогічних злочинів.
19 липня приблизно о 04:00 під час патрулювання Комунарського району м. Запоріжжя біля будинку на проспекті 40-річчя Перемоги працівники патрульної поліції безпосередньо після скоєння злочину затримали двох підозрюваних у скоєнні крадіжок.
Встановлено, що протягом ночі зловмисники викрали акумулятори та колеса з трьох автомобілів марки «Ланос».
Фігурантами виявились мешканець Запоріжжя 1995 року народження та житель Михайлівського району 1981 року народження. Останній раніше вже був засуджений за скоєння корисливих злочинів.
На даний час він затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Речові докази вилучені. Співробітники кримінальної поліції Комунарського ВП встановили причетність фігурантів до скоєння ще двох таких злочинів на території Комунарського району.
Триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.
Загалом з початку року на території Запорізької області 1899 особам повідомлено про підозру у скоєнні крадіжок.
Нагадаємо, що в Запоріжжі підозрюваний у викраденні людини намагався скористатися несправжнім посвідченням працівника Адміністрації Президента.
Відділ комунікації поліції Запорізької області