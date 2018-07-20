Внаслідок вибуху в Олександрівському районі Запоріжжя ніхто не постраждав

У Запоріжжі невідомий кинув вибухонебезпечний предмет на територію домоволодіння, внаслідок чого стався вибух. Постраждалих немає. Відкрито кримінальне провадження.
20 липня до служби «102» надійшло повідомлення, що близько 02:00 по вулиці Першотравневій в місті Запоріжжя стався вибух.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група Олександрівського відділення поліції, співробітники Вибухотехнічного управління, кінологічної служби та служби з надзвичайних ситуацій.
До працівників поліції із заявою звернулась жінка 1969 року народження.
Встановлено, що, коли потерпіла знаходилась на подвір’ї домоволодіння, побачила як невідомий чоловік кинув предмет, а потім стався вибух. Постраждалих немає. Попередньо встановлено, що вибух спричинила граната. З місця події вилучено металеві частини та мікрочастини. Призначено судові експертизи.
На даний час проводяться слідчо-оперативні заходи для встановлення свідків, очевидців події та осіб, причетних до скоєння злочину.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).
Нагадаємо, що в місті Мелітополь поліцейські затримали чоловіка, який мало не вбив знайомого.
Відділ комунікації поліції Запорізької області