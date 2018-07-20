“Запоріжсталь” скоротило скидання стічних вод на 4,8 млн кубометрів завдяки новій градирні

У рамках комплексної програми екологічної модернізації підприємства на “Запоріжсталі” введена в промислову експлуатацію п’ятисекційна градирня (виробник Ізраїль). Градирня призначена для забезпечення оборотною водою доменних печей і підтримки оптимального температурного режиму їх роботи. Інвестиції підприємства – 40 млн гривен.
Нова градирня працює за принципом замкнутої системи водопостачання з використанням очищених стічних вод. Екологічний ефект рішення оцінюється в скороченні огорожі води з басейну р. Дніпро на 4,8 млн м3 в рік і зниження скидання стічних вод в такому ж розмірі. Окрім екологічного ефекту, нове устаткування має енергозбережний ефект – зниження споживання електроенергії на 1 млн кВт·ч в рік.
Нагадаємо, з 2012 року комбінат “Запоріжсталь”, згідно технологічної стратегії Метинвеста, направив на екологічну модернізацію підприємства більше 8,8 млрд гривен. Серед успішно реалізованих проектів – комплексна модернізація газоочисних систем аглофабрики з установкою на усі агломашини сучасних високотехнологічних газоочищень, екологічна реконструкція доменної печі № 3, будівництво нової травильної лінії в цеху холодного плющення № 1, реконструкція доменної печі № 4 з будівництвом аспірації ливарного двору і бункерної естакади.
Прес-центр ПАТ “Запоріжсталь”