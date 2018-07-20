Запорізькі дільничні офіцери поліції затримали підозрюваного у крадіжці

До п’яти років позбавлення волі загрожує зловмиснику, який у Комунарському районі Запоріжжя обікрав чоловіка та сховав викрадене майно у скриньці одного із магазинів. Речові докази вилучені. Відкрито кримінальне провадження.
18 липня близько 16:00 у Запоріжжі, біля магазину неподалік залізничного вокзалу, невідомий викрав сумку у чоловіка 1993 року народження.
Під час відпрацювання прилеглої території дільничні офіцери поліції затримали підозрюваного в скоєнні крадіжки, у якого виявили ключ від скриньки в магазині. У камері зберігання торгівельного закладу поліцейські вилучили викрадені у потерпілого речі. Також правоохоронці переглянули записи із камер відеоспостереження, на яких зафіксовано як фігурант кладе майно до скриньки.
Підозрюваним виявився місцевий мешканець 1979 року народження, який раніше вже був засуджений за скоєння корисливих злочинів.
На сьогодні він затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років. Триває досудове розслідування.
Загалом з початку року працівники ГУНП в Запорізькій області розкрили 3705 крадіжок.
Нагадаємо, що в Мелітополі поліцейські групи реагування затримали крадія.
Відділ комунікації поліції Запорізької області