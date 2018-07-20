Запорізькі оперативники затримали квартирного крадія на місці злочину

Працівники кримінальної поліції затримали безпосередньо після скоєння злочину чоловіка, який в Комунарському районі Запоріжжя проник до квартири та скоїв крадіжку майна.
19 липня близько 11:30 невідомий проник до квартири будинку по вулиці Чумаченка в місті Запоріжжя, після чого скоїв крадіжку мобільного телефону, золотих та срібних прикрас, а також грошей.
Безпосередньо після скоєння злочину підозрюваного затримали працівники сектору кримінальної поліції Комунарського відділення поліції.
Зловмисником виявився мешканець Запоріжжя 1972 року народження, який раніше вже був засуджений за скоєння аналогічного злочину.
Викрадене майно вилучене правоохоронцями.
На даний час підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
Триває перевірка на причетність затриманого до скоєння аналогічних злочинів на території Запоріжжя.
Всього з початку року працівники ГУНП в Запорізькій області розкрили 611 крадіжок із проникненням до приміщення.
Нагадаємо, що в Мелітополі поліцейські групи реагування затримали чоловіка з наркотиками, який перебував в розшуку за скоєння крадіжки.
Відділ комунікації поліції Запорізької області