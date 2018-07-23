Як поєдналася любов до Австралії та України

18 липня в Запоріжжі відбулася презентація оновленої виставки «З Австралії – з любов’ю» уродженця нашої області Віктора Грозного (1925-2003), який багато років жив в Австралії. Ця далека країна на картинах художника-аматора яскрава, екзотична і трохи казкова. Дивовижні птахи, бумеранги, нереально красиві пейзажі… В такому ж мрійливому, казковому стилі зображена й Україна, де, на хуторі Зеленому Вільнянського району Запорізької області, Віктор Грозний прожив перші 17 років.
В.о. директора Запорізького обласного художнього музею Інга Янкович розповіла:
– Віктор Тимофійович Грозний народився 16 листопада 1925 року на хуторі Зелений Вільнянського району Запорізької області. Як пише в спогадах художник: «З моїми золотими батьками я мав незабутні найкращі роки мого дитинства. Був один у них, мій тато мав гарну хату і сад з вуликами. Я виріс на меду і фруктах, ловив рибу і розводив голубів». На жаль, щасливе життя було перерване ІІ Світовою війною. Восени 1943, під час відступу, німецька окупаційна влада погнала чоловіків у Німеччину, а після перемоги над нацизмом доля розкидала їх по усіх усюдах. Віктор Тимофійович опинився аж у Австралії. За те, що його перевезли туди на кораблі, Віктор Грозний два роки відпрацьовував – рубав цукровий очерет. Потім у Сіднеї почав вчитися малювати.
Твори Віктора Грозного належать до так званого наївного малярства. Художники цього напрямку мають здатність передавати на полотні безпосередні враження від оточуючого світу, яскраво і відкрито висловлювати у живописі свої почуття. Шукаючи нових яскравих вражень він, небагата людина, здійснив кругосвітню подорож. І, звісно, все побачене відобразив на полотнах. З часом, художник влаштувався до ботанічного саду у Сіднеї, нові роботи В. Грозного із зображенням квітів та птахів почали вражати глядачів.
І все життя художник згадував Україну. Влітку 1988 року, в Запорізькому художньому музеї з’явився несподіваний відвідувач із Австралії Віктор Грозний. Зустріч із батьківщиною підштовхнула художника до рішення подарувати запорізькому музею створені за багато років картини. У 2001 році, подолавши всі перепони, твори художника потрапили до музейних фондів – загалом 321 робота. Вже багато років вони дивують і радують відвідувачів яскравими фарбами екзотичної природи.
Частина картин Віктора Грозного вже демонструвалися в Запорізькому обласному художньому музеї. Цього разу в експозиції – близько 50 картин. На першому поверсі – картини-спогади художника про улюблену Україні та враження від кругосвітньої подорожі. На другому – Австралія. Частину картин глядачі побачили вперше.
За підтримки Посольства Австралії в Україні художній музей видав альбом робіт Віктора Грозного, його презентація пройде пізніше. У травні, коли, тут відкривали виставку мистецтва австралійських аборигенів «Старі майстри», яку презентувала Посол Австралії в Україні Меліса О’Рурк, пані посол була приємно здивована картинами Віктора Грозного. Виставку «Старі майстри» (репродукції) також можна побачити в нашому музеї.
Як поєдналася любов до Австралії та України
18 липня в Запоріжжі відбулася презентація оновленої виставки «З Австралії – з любов’ю» уродженця нашої області Віктора Грозного (1925-2003), який багато років жив в Австралії. Ця далека країна на картинах художника-аматора яскрава, екзотична і трохи казкова. Дивовижні птахи, бумеранги, нереально красиві пейзажі… В такому ж мрійливому, казковому стилі зображена й Україна, де, на хуторі Зеленому Вільнянського району Запорізької області, Віктор Грозний прожив перші 17 років.