На Запоріжжі за отримання хабара заарештовано посадовця

Стосовно посадовця мерії міста Кам’янка-Дніпровська, затриманого за отримання неправомірної вигоди, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 300 тисяч гривень.
Як повідомлялося раніше, 21 липня під час розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), працівники слідчого управління ГУНП в Запорізькій області, Управління захисту економіки та прокуратури задокументували факт отримання неправомірної вигоди посадовцем мерії міста Кам’янка-Дніпровська у сумі 2000 доларів США.
Чоловік 1987 року народження вимагав гроші за вирішення питання щодо надання дозволу на розміщення тимчасових споруд та подальше безперешкодне укладання договору для здійснення підприємницької діяльності на постійній основі на території одного з вокзалів. Під час отримання хабара посадовець був затриманий правоохоронцями.
22 липня Орджонікідзевським районним судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі 300 тисяч гривень.
На даний час триває досудове розслідування. За отримання неправомірної вигоди посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що стосовно чоловіка, який підозрюється у спробі дачі хабара поліцейському, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 140 тисяч гривень.
Відділ комунікації поліції Запорізької області